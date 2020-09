Der Streit zwischen Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch wegen der Kosten für die Nutzung des Mobilfunknetzes eskaliert. Telefónica hat Drillisch deutlich höhere Preise in Rechnung gestellt, so dass der Konkurrent die Gewinnprognose am Wochenende massiv gekappt hat. Die Aktien von Drillisch und der Mutter United Internet brechen zweistellig ein.United Internet und Drillisch haben ihre EBITDA-Prognose jeweils um mehr als 80 Millionen Euro reduziert. Zudem wird damit gerechnet, dass der Gewinn ...

