Es wird wohl ein zäher Handelsauftakt in Frankfurt für den DAX: Schwache Vorgaben von der Wall Street, wo die führenden Indizes am Freitag Verluste verbuchten und rote Märkte an den chinesischen Festlandbörsen, drücken hierzulande auf die Stimmung und den DAX vorbörslich um weitere 0,7 Prozent in die Tiefe. Stand jetzt notiert der Leitindex nur noch wenige Punkte über 13.000 Zähler und von frischen Impulsen für den Handel fehlt jede Spur. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

