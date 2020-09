Die Schweizer Großbank UBS will den Konsolidierungsprozess in der Branche offenbar aktiv vorantreiben. Einem Pressebericht zufolge nimmt das Finanzhaus dafür auch den heimischen Branchenprimus Deutsche Bank ins Visier.Wie die Schweizer "Sonntagszeitung" berichtet, hat der Verwaltungsratspräsident der UBS, Axel Weber, konkrete Übernahmeziele im Auge. Demnach schaue sich das Finanzhaus aktuell gezielt nach ähnlich aufgestellten Banken um, die in Konkurrenz zur UBS stünden, ihr Geschäft zeitgleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...