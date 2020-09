DGAP-News: Major Precious Metals Corp. / Schlagwort(e): Research Update

Major Precious Metals beendet Ortsbesichtigung in Skaergaard



21. September 2020 - Vancouver, British Columbia. - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE| OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt bekannt, dass RPA Inc. ("RPA"), jetzt Teil der SLR Consulting Inc. ("SLR") am 9. September 2020 die Besichtigung der Liegenschaft Skaergaard (" Skaergaard ") in Grönland abgeschlossen hat.

Jack Lunnon, CGeol, EurGeol, beratender Geologe bei RPA (SLR) und eine gemäß NI 43-101 unabhängige qualifizierte Person führten nach Befolgung der isländischen COVID-19-Quarantäneprotokolle die Ortsbesichtigung in Skaergaard durch. Es wurden die Skaergaard-Explorationslizenzen 2007/01 und 2012/25 besichtigt, einschließlich der Skaergaard-Intrusion sowie des Camps und der Landebahn in Södalen (Abbildung 1). Herr Lunnon überprüfte eine Auswahl aus den vor Ort gelagerten Bohrkernen früherer Bohrkampagnen (Abbildung 2) und stellte fest, dass Kernkisten mit vererzten Proben in sichere Bohrkernlager in Reykjavik, Island und Brisbane, Australien, überführt wurden. Ferner überprüfte Herr Lunnon sowohl am Boden als auch aus der Luft tiefer liegende Gebiete der Explorationslizenzen nahe der Küstenlinie, um das Potenzial des Gebiets für die künftige Explorations- und Bergbauinfrastruktur zu bewerten.

Als Teil seiner Ortsbesichtigung überprüfte Herr Lunnon auch die Bohrkerne aus dem Bohrprogramm der Platina Resources Ltd. ("Platina") im Jahr 2011, die in einer sicheren Lagerhalle in Reykjavik, Island, aufbewahrt werden und wählte stichprobenartig 3 m lange halbierte Bohrkernproben als unabhängige Kontrollproben aus. Diese Kontrollproben wurden per Kurier an ALS Global, ein unabhängiges Labor in Loughrea in der Grafschaft Galway, Irland, zur Probenaufbereitung und Analyse geschickt. Die Analyseergebnisse der Kontrollproben zeigen, dass die Gold-, Palladium- und Platingehalte mit den historischen Analysewerten aus dem Platina-Bohrprogramm 2011 in Einklang stehen.

Als Teil der nächsten Arbeitsphase plant RPA, die verbleibenden halbierten Bohrkernproben aus dem Bohrprogramm der Platina Resources Ltd. im Jahr 2011, die in Reykjavik, Island, eingelagert sind, im Rahmen ihrer unabhängigen Datenverifizierungs- und Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QAQC, Quality Assurance and Quality Control) für die bevorstehende Mineralressourcenschätzung der Skaergaard-Lagerstätte zu prüfen.

Der Abschluss der Skaergaard-Akquisition unterliegt nur noch der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE") und das Unternehmen arbeitet sorgfältig daran, diesen Prozess zu beschleunigen. Major Precious Metals arbeitet weiterhin mit RPA zusammen, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen, einschließlich einer Mineralressourcenschätzung, die die Grundlage für eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) der Skaergaard-Liegenschaft bilden wird.

Erklärung der qualifizierten Person

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Paul Ténière, P.Geo., President und CEO der Major Precious Metals Corp., gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, zusammengestellt und genehmigt.

Abbildung 1: Camp und Landebahn auf der Skaergaard-Liegenschaft in Södalen - September 2020



Abbildung 2: Bohrkerne früherer Bohrkampagnen auf der Skaergaard-Liegenschaft - September 2020



