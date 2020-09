Wien (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche wurden rund EUR 38 Mrd. am europäischen Primärmarkt platziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit verzeichne man gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum ein nach wie vor um 26% höheres Volumen. Darüber hinaus würden zum Rekordwert von 2019 noch ca. EUR 16 Mrd. fehlen, die bereits in dieser Woche folgen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...