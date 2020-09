DJ Spahn plant Einrichtung von Fieberambulanzen in Corona-Krise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine neue Strategie für den Winter angekündigt. Er will sogenannte Fieberambulanzen einrichten, wie der Deutschlandfunk berichtete. Zudem will er demnach in großem Umfang Schnelltests in Pflegeeinrichtungen oder bei Reisenden einsetzen. Damit wolle er Deutschland für den befürchteten Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Herbst und Winter wappnen. Spahn sagte dem Sender, die Fieberambulanzen sollten Anlaufstellen für Menschen mit Atemwegserkrankungen sein.

Dort solle geklärt werden, ob es sich um eine Covid-19-Infektion handelt. So lasse sich auch das Ansteckungsrisiko in den Arztpraxen reduzieren. Spahn zeigte sich besorgt über die Dynamik der Corona-Infektionen in Frankreich, den Niederlanden und Spanien. Insbesondere in Spanien sei die Situation wahrscheinlich entglitten "und damit nicht mehr unter Kontrolle", sagte er. Deutschland liege mitten in Europa, über den Grenzverkehr könnten die höheren Infektionszahlen auch bald hierher kommen.

"Wenn man das ganze Bild macht, ist das Ganze eine Situation, mit der wir Stand heute gut umgehen können", erklärte er mit Blick auf die derzeitige Lage in Deutschland. Die deutschen Krankenhäuser seien gut vorbereitet, sie könnten bei Bedarf die Zahl der Intensivbetten wieder erhöhen. Spahn appellierte erneut daran, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Auch wenn aktuell viele junge Menschen infiziert seien, bestehe doch die Gefahr, dass sie ältere ansteckten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2020 02:44 ET (06:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.