Ein hoher Goldpreis und fantastische Margen im Goldbergbau beflügeln die Branche. Kommen noch sehr gute Bohrergebnisse hinzu, wie bei New Placer Dome, so könnte dies eine Erfolgsstory werden. Das Flaggschiffprojekt von New Placer Dome Gold (WPKN: A2P56K / ISIN: CA64804X1015) ist das Kinsley Mountain-Projekt in Nevada. Doch gerade macht das Bolo Gold-Silber-Projekt des Unternehmens von sich Reden. Das Projekt liegt im legendären Carlin Trend in Nevada. Mit der Fertigstellung des ersten Bohrlochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...