Mit heutiger Wirkung wird Agrana in den ATX Global Players Index aufgenommen. Die Überprüfung der Unternehmensumsätze ergab, dass mehr als 20 Prozent außerhalb Europas erwirtschaftet werden. Damit wird der Zucker-, Stärke- und Frucht-Konzern ab sofort 15. Indexmitglied. Weiters tritt heute die neue Zusammensetzung des ATX five (Aufnahme Wienerberger, Streichung Bawag) sowie die neuen Streubesitzfaktoren in Kraft. Der ATX Global Players bildet jene prime market-Unternehmen ab, die über 20 Prozent ihres Umsatzes am Weltmarkt machen. Die Überprüfung der Zusammensetzung erfolgt einmal jährlich (im September). Die Index-Berechnung und Veröffentlichung erfolgt in Echtzeit und beruht auf einer quantitativen, in einem Regelwerk festgehaltenen, ...

