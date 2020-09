DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Robert-Koch-Institut: 922 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 272.337 angegeben - ein Plus von 922 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 273.965 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte weiterhin 9386 Todesfälle. Die JHU zählte unverändert 9390 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 242.200.

Datenleck zeigt Schwächen der Banken bei Geldwäsche-Bekämpfung - Berichte

Dokumente aus einem Datenleck des US-Finanzministeriums legen Berichten zufolge eine problematische Rolle von Banken bei der Geldwäschebekämpfung offen. So haben viele Banken trotz strenger Regeln über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und Vorgänge mitunter nur zögerlich und mit Verspätung gemeldet, wie aus einer weltweiten Recherche zahlreicher Medien hervorgeht. In Deutschland sind die Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR und Buzzfeed News beteiligt. In der Recherche, die unter dem Namen Fincen-Files veröffentlicht wird, taucht auch die Deutsche Bank auf.

EZB prüft Übertragung der Flexibilität von PEPP auf APP - Zeitung

Die Europäische Zentralbank (EZB) startet laut einem Pressebericht eine Prüfung ihres Pandemiekaufprogramms PEPP. Wie die Financial Times unter Berufung auf zwei namentlich nicht genannte EZB-Ratsmitglieder berichtet, sind wichtige Punkte dieser Prüfung die Dauer des PEPP sowie die Frage, ob die Flexibilität des PEPP auf andere, schon länger laufende Programme übertragen werden könnte.

Merz kritisiert Finanz- und Wirtschaftspolitik der Koalition

Der Bewerber um den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz, hält die Kritik von FDP-Chef Christian Lindner an der Wirtschafts- und Finanzpolitik der großen Koalition in Teilen für berechtigt. "Die Schuldenbremse zu lösen, ist richtig. Aber dann muss man nicht mit Vollgas den Berg runterfahren", sagte Merz der Bild-Zeitung nach Angaben des Blattes mit Blick auf die Schuldenpolitik von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Da wird Geld rausgehauen in einem Umfang, den ich nicht mehr nachvollziehen kann."

Regionalwahlen in Italien als Stimmungstest für Regierung in Rom

In verschiedenen Landesteilen Italiens haben am Sonntag zweitägige Regionalwahlen begonnen. Der Urnengang in sieben Regionen gilt als erster Stimmungstest für die Mitte-links-Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte seit dem Beginn der Corona-Krise und der damit verbundenen monatelangen strengen Ausgangssperre mit ihren schweren Folgen für die Wirtschaft. Die Linke könnte ihre Hochburg Toskana ebenso wie andere Regionen an ein Bündnis aus rechtsgerichteten Parteien wie der rechtsextremen Lega verlieren.

Feuer in Flüchtlingslager auf griechischer Insel Samos

Knapp zwei Wochen nach der Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria durch mehrere Brände ist auf der griechischen Insel Samos ein Feuer in einem Aufnahmezentrum für Flüchtlinge ausgebrochen. Die Flammen seien bereits unter Kontrolle gebracht worden, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Demnach wurden zwei oder drei Wohncontainer zerstört, Verletzte habe es nicht gegeben.

Tausende bei erster Demo gegen Netanjahu seit Beginn des neuen Lockdown in Israel

Erstmals seit Beginn des zweiten landesweiten Lockdown in Israel sind Gegner von Regierungschef Benjamin Netanjahu zu Protesten zusammengekommen. Mehrere tausend Menschen beteiligten sich am Sonntagabend an der Demonstration in Jerusalem, um Netanjahus Rücktritt zu fordern. Der Ministerpräsident steht wegen Korruptionsvorwürfen und seines Managements der Corona-Krise in der Kritik.

Vulkan spuckt Asche über Großteil von Ecuador aus

Ein Vulkan in Ecuador hat Asche über einen Großteil des Landes ausgespuckt. In sechs der 24 Provinzen des südamerikanischen Staates ging nach Angaben der Behörden bis zum Wochenende Ascheregen aus dem Vulkan Sangay nieder. Am Flughafen der Metropole Guayaquil musste das internationale Terminal am Sonntag vorübergehend gesperrt werden.

