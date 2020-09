Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power profitierte am Freitag von neuen Analystenkommentaren. Dank dieser behaupteten sich die Papiere am Freitag in einem rauen Marktumfeld und gingen mit einem Plus von 5,6 Prozent aus dem Handel. DER AKTIONÄR verrät, wo die neuen Kursziele liegen und wie Anleger jetzt handeln sollten. Kurz vor dem Wochenende meldeten sich in der Vorwoche gleich zwei Analysten zu Wort: Jeff Osborne von Cowen und Stephen Calder Byrd von Morgan Stanley. Osbrone bleibt ...

