Der Aktienmarkt ist eine volatile Ecke. Wer hingegen in Blue-Chip-Unternehmen investiert, die langfristige Wachstumstreiber sind und Führungspositionen in ihren Branchen genießen, schläft besser. Alibaba (WKN: A117ME), die führende chinesische E-Commerce-Plattform, steckt in der Anfangsphase der Monetarisierung des Cloud-Computing-Geschäfts. Walmart (WKN: 860853) hingegen ist ein riesiger Einzelhändler, der E-Commerce gut hinbekommt. Beide befinden sich unter Robinhoods Top 100. Und beide scheinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...