Der Industrieversicherungsmakler Marsh ist jetzt auch am Standort Ulm vertreten. Das neue Büro ist zentral in der Ulmer Innenstadt gelegen und wird von Jochen Wörz geleitet, der auch Mitglied der Geschäftsleitung von Marsh Deutschland wird. In Süddeutschland ist Marsh bereits seit vielen Jahren mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...