DJ EU-Handelsminister wollen G20-Treffen in dieser Woche

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der Corona-Krise drängen die EU-Handelsminister auf ein rasches Treffen im Format der G20-Staaten noch in dieser Woche. Die Teilnehmer des informellen Treffens in Berlin hätten sich am Morgen dazu "schon intensiv abgestimmt", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag vor Beginn der Beratungen. Die wirtschaftliche Erholung nach dem großen Einbruch durch die Pandemie werde in der Handelspolitik "eine wichtige Rolle spielen".

Bereits am Sonntagabend hatten die EU-Handelsminister in einem informellen Rahmen die Situation erörtert. An dem zweitägigen Austausch in Berlin nehmen auch der designierte EU-Handelskommissar und Kommissionsvize Valdis Dombrovskis sowie Binnenmarktkommissar Thierry Breton teil. Dabei soll es auch um die aktuellen Handelskonflikte mit China und den USA, den Wandel der europäischen Stahlindustrie sowie die Zukunft des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gehen.

