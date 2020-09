Zürich (ots) - Am 19. September 2020 wurde an der Zürcher Hochschule der Künste zum 19. Mal der Nachwuchspreis für Theater und Tanz, PREMIO, vergeben. Der erste Preis in der Höhe von 25'000 Franken geht an Clara Delorme aus Lausanne. Der zweite Preis, dotiert mit 5'000 Franken geht an goldtiger aus Zürich. ReBelle Art aus Zürich und Emily Magorrian aus Bern teilen sich den dritten Platz und erhalten je 2'500 Franken. Neben den 35'000 Franken Preisgeld stellen die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die Ernst Göhner Stiftung und das Migros-Kulturprozent insgesamt 100'000 Franken bereit, um die acht am Wettbewerb beteiligten Compagnien bei ihren Tourneen zu unterstützen.Im Herbst 2019 hat der von 46 Theaterinstitutionen aus der ganzen Schweiz getragene Verein PREMIO zum 19. Mal den Nachwuchspreis für Theater und Tanz ausgeschrieben. Compagnien aus der ganzen Schweiz haben ihre Projektdossiers eingereicht. PREMIO hat zum Ziel, junge Theater- und Tanzcompagnien zu fördern und sie mit freien Theaterhäusern und Festivals zu vernetzen.Am 19. September 2020 wurde an der Zürcher Hochschule der Künste das Finale des diesjährigen Wettbewerbs ausgetragen. Die Gewinner*innen des Nachwuchspreises für Theater und Tanz PREMIO 2020 sind:- 1. Preis: 25'000 Franken: Clara Delorme- 2. Preis: 5'000 Franken: goldtiger- 3. Preis: je 2'500 Franken: Emily Magorrian und ReBelle Art Die acht Halbfinalist*innen des Wettbewerbs profitieren zusätzlich zu den Preisgeldern von einer weiteren finanziellen Förderung: Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia (https://prohelvetia.ch/de/), die Ernst Göhner Stiftung (http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/de) und das Migros-Kulturprozent übernehmen die Gagen der Nachwuchscompagnien bei Gastspielen mit ihren PREMIO-Projekten bei PREMIO-Mitgliedern bis zu einer Gesamtsumme von 100'000 Franken. Diese Massnahme soll dazu beitragen, dass die Projekte der Halbfinalist*innen im Programm zahlreicher Theater und Festivals in der ganzen Schweiz gezeigt werden.Die Ausschreibung für den Wettbewerb 2021 erfolgt im Oktober 2020. Eingabeschluss ist der 15. Dezember 2020. Weitere Informationen unter www.premioschweiz.ch (http://www.premioschweiz.ch)* * * * * *Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement der Migros für Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. www.migros-kulturprozent.ch (http://www.migros-kulturprozent.ch)Pressekontakt:Patrick Ilg, Kommunikationsberater Bereich Kultur, Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich, Telefon 058 570 30 38, patrick.ilg@mgb.chOriginal-Content von: Migros-Genossenschafts-Bund Direktion Kultur und Soziales, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009795/100855787