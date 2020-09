Wien (www.anleihencheck.de) - Fitch senkte letzte Woche die Ratings der ABN Amro und Rabobank um jeweils ein Notch auf A bzw. A+, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei beiden Instituten habe die Ratingagentur vordergründig auf reduzierte Additional Tier 1 bzw. Tier 2 Puffer in Relation zu den risikogewichteten Aktiva abgestellt. Die Kapitalkennzahlen der Banken würden weiterhin komfortable alle regulatorischen Minimumanforderungen erfüllen. Fitch sehe diese Puffer zumindest leicht reduziert und somit für den Erhalt der jeweiligen Ratingnote nicht mehr adäquat. Der Ausblick sei für beide Institute auf negativ gestellt worden. Des Weiteren erwarte Fitch eine Ausweitung der risikogewichteten Aktiva in den kommenden Monaten durch die Corona-Krise. (Ausgabe 22 vom 17.09.2020) (21.09.2020/alc/n/a) ...

