Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenschluss an den Staatsanleihemärkten verlief in verhältnismäßig ruhigen Bahnen, berichten die Analysten der Helaba.So habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) leicht zulegen können, ohne dass aber das übergeordnete Bild verändert worden sei. Weiterhin konsolidiere der Markt auf hohem Niveau. Auch in der Peripherie habe es kaum Bewegung gegeben und die Spreads seien weiterhin niedrig, auch wenn sich in der letzten Woche per saldo in Ländern wie Spanien und Portugal eine leichte Ausweitung eingestellt habe. Ein Trend zu generell höheren Spreads bestehe nicht, auch weil die EZB die Möglichkeit betone, Anleihekäufe bei Bedarf ausweiten zu können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...