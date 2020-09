Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben zum Wochenausklang in einem ruhigen Umfeld leicht nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten am Freitag einen zunächst freundlichen Start erwischt. Überraschend gute Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA hätten jedoch für einen Dreh gesorgt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima habe sich im September stärker als erwartet aufgehellt. Sehr lang laufende Papiere seien nach der Meldung sogar ins Minus gerutscht. (21.09.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...