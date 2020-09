Gillette Venus unterstützt erneut als Partner der DKMS LIFE die look good feel better Kosmetikseminare für Krebspatientinnen

Gillette Venus ermutigt mit der My Skin. My Way. Kampagne Frauen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Dies ist umso wichtiger, wenn die Umstände dies erschweren. Die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit den look good feel betterKosmetikseminaren krebskranken Mädchen und Frauen Zuversicht und Lebensmut zu schenken und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Gillette Venus unterstützt auch in diesem Jahr wieder die DKMS LIFE und die look good feel better Seminare für Patientinnen. Dabei kann jeder helfen und Lebensmut schenken: Mit dem Kauf eines Gillette Venus Systemrasierers im September und Oktober gehen 10 Cent an die DKMS LIFE.1 Ziel ist es, eine Gesamtsumme von 50.000 zu erreichen. Zusätzlich ist Gillette Venus Teil der diesjährigen KrebsmachtkeinePause Kampagne und ist erneut Sponsor der Charity-Gala der DKMS LIFE. Die virtuelle Veranstaltung am 24. September unter dem Namen dreamday ersetzt 2020 den sonst alljährlich stattfindenden dreamball.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200921005301/de/

Im September und Oktober gehen für jeden gekauften Gillette Venus Systemrasierer 10 Cent an die DKMS LIFE (Photo: Business Wire)

Die DKMS LIFE steht Krebspatientinnen bei in jeder Situation

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 230.000 Mädchen und Frauen neu an Krebs. Mit Haarausfall, Wimpern- und Augenbrauenverlust oder starken Hautirritationen fühlen sich Krebspatientinnen äußerlich gezeichnet und unwohl in ihrer Haut. In dieser Situation unterstützt die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE die Patientinnen mit kostenlosen Kosmetikseminaren im Rahmen des look good feel better Programms. Mit professioneller Hilfe zu Themen wie Kosmetik, Gesichtspflege und Kopfbedeckungen bekommen Krebspatientinnen in den Seminaren Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußerlichen Veränderungen. Dadurch gewinnen die Betroffenen wieder an Hoffnung, Lebensmut und vor allem an Selbstwertgefühl, was den Heilungsprozess und die Gesundheit positiv beeinflussen kann.2 Bundesweit organisiert die DKMS LIFE jährlich mehr als 1.500 Seminare für rund 10.000 Patientinnen in mehr als 320 medizinischen Einrichtungen.

In diesem Jahr steht die DKMS LIFE dabei vor einer besonders schwierigen Herausforderung: Denn während sich in den letzten Monaten vieles verändert hat und zum Stillstand kam Krebs macht keine Pause! Mit der gleichnamigen Kampagne möchte die DKMS LIFE besondere Aufmerksamkeit für Krebspatientinnen in Zeiten von Corona schaffen. Auch Gillette Venus Markenbotschafterin Angelina Kirsch ist Teil dieser groß angelegten Kampagne, die das eigens kreierte Handzeichen in den Fokus rückt: ein durchgestrichenes Pause-Symbol. Krebspatientinnen haben noch stärker mit der Quarantäne-Situation zu kämpfen als Nichtbetroffene, denn die Isolation ist eine zusätzliche Belastung neben der eigentlichen Krankheit: Einsamkeit, Angst vor zusätzlicher Gefährdung der eigenen Gesundheit sowie Therapien und Seminare, die nicht wie gewohnt stattfinden können das alles belastet Krebspatientinnen noch zusätzlich.

Daher finden die Kosmetikseminare der DKMS LIFE dieses Jahr nun auch online statt sie helfen den Patientinnen aber auch in dieser Form: Krebskranken Frauen wird durch die Seminare auch während der Isolation Zuversicht und Lebensmut vermittelt, um sie während ihrer Therapie zu unterstützen und ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen. Denn: "Die psychische Verfassung spielt eine wesentliche Rolle im Heilungsprozess"3, so Prof. Kiechle.

Gillette Venus unterstützt erneut das look good feel better Programm

Gillette Venus engagiert sich, um gerade jetzt einen wichtigen Beitrag zu leisten, damit die DKMS LIFE look good feel better Seminare weitergehen können. So kann das Wohlbefinden der Frauen gestärkt und ihnen gezeigt werden, dass sie nicht allein sind im Kampf gegen ihre Krankheit. Im September und Oktober gehen für jeden im deutschen Handel1 gekauften Gillette Venus Systemrasierer 10 Cent an die DKMS LIFE für die look good feel better Seminare. Ziel ist es, mit einer Gesamtsumme von 50.000 so vielen Krebspatientinnen wie möglich die Teilnahme an einem Online-Seminar zu ermöglichen und ihnen so ein Stück Lebensfreude zurückzugeben. Zusätzlich ist Gillette Venus auch wieder als Sponsor des diesjährigen dreamday mit an Bord. Das virtuelle Event wird den dreamball, die jährlich stattfindende Charity-Gala, ersetzen. Im Rahmen der "Krebs macht keine Pause!" Kampagne möchte die DKMS LIFE mit der Veranstaltung auf das Thema Krebs aufmerksam machen, den betroffenen Patientinnen einen schönen Abend bereiten und zusammen mit starken Partnern weitere Spenden für die look good feel better Seminare sammeln. Wie bereits im letzten Jahr unterstützt auch Venus Power Force Mitglied und Markenbotschafterin Angelina Kirsch die DKMS LIFE mit ihrer Präsenz beim dreamday: "Ich habe wirklich viel Glück gehabt in meinem Leben. Deshalb finde ich, dass man auch etwas zurückgeben kann, indem man Hoffnung und Mut spendet und mithilft, dass die Erkrankten eine Plattform bekommen", so Angelina Kirsch, die sich ebenfalls stark für das Wohlbefinden von Frauen engagiert.

Gillette Venus Wohlfühl-Momente für jede Frau

Als starker Partner und Wegbegleiter steht für Gillette Venus das Wohlbefinden aller Frauen an erster Stelle. So unterstützt ein breites Sortiment an hochwertigen Nassrasierern darunter auch von Stiftung Warentest ausgezeichnete Produkte jede Frau, die sich rasieren möchte, dabei sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen. My Skin. My Way.

Passend zum Anlass gibt es ab September die Gillette Venus Extra Smooth Sensitive RoséGold Special Edition mit einer gratis Klinge:

UVP 4 : 13,99

: 13,99 Elegantes Premium-Handstück aus Metall in der Trendfarbe RoséGold

Extra Smooth Sensitive Klingen: mit SkinElixir-Technologie 5 für bis zu 0 spürbare Irritationen 6

für bis zu 0 spürbare Irritationen 5 diamanthart beschichtete Klingen, umgeben von einem Feuchtigkeitsband für sanftes Gleiten

Für jeden im deutschen Handel gekauften Gillette Venus Systemrasierer gehen 10 Cent an das look good feel betterPatientinnenprogramm der DKMS LIFE

Weitere Infos finden Sie auf der Gillette Venus Homepage und der Unterseite http://www.gillettevenus.de/ sowie auf dem Gillette Venus Instagram Kanal https://www.instagram.com/gillettevenusde/

Weiteres Pressematerial und ausführliches Bildmaterial finden Sie hier: https://bit.ly/31xI3jx

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash, Fairy, Febreze, Gillette, Head Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper,

Olaz, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

1 10 Cent pro verkauftem Systemrasierer, bei teilnehmenden Handelspartnern in Deutschland

2 P. Pössel, S. Ahrens and M. Hautzinger, International Journal of Cosmetic Science, 2005, 27, 343-349. Prof. Dr. Martin Hautzinger, Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Tübingen, Bereich Klinische Psychologie und Psychotherapie. http://bit.ly/2Oy87CL, Quelle: IKW

3 Prof. Kiechle, Direktorin der Frauenklinik Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München, Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe

4 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.

Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt P&G keinen Einfluss.

5 Gleitstreifen mit SkinElixir, für eine sanfte Rasur

6 P&G Konsumentenstudie aus den USA, Februar 2018

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200921005301/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Procter Gamble, Director Communications Grooming DACH,

Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts., Nina Knecht, Tel.: +49 (0)6196 89 8760,

E-Mail: knecht.n@pg.com



Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212

Düsseldorf, Frauke Ernst, Tel.: +49 (0)211 585886-162, Fax: +49 (0)211 585886-20,

E-Mail: frauke.ernst@brandzeichen-pr.de