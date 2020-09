Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen wird in der Eurozone eine Vielzahl von interessanten Umfrageindikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten der RBI hätten in ihren Schätzungen das Ansteigen der Covid-19-Fallzahlen seit einigen Wochen miteinfließen lassen. Somit würden sie beim Konsumentenvertrauen für die Eurozone keine Verbesserung ansetzen. Des Weiteren würden die Analysten eher mit einer Eintrübung der Stimmung bei Dienstleistern bzw. mit einer verringerten Erholungsdynamik im Dienstleistungsbereich rechnen. Ersteres zeigt sich in unserer im Vergleich zum Konsens verhaltenen Schätzung für den deutschen ifo-Index, so die Analysten der RBI. Zweiteres komme in der Prognose für die Einkaufsmanagerindices (PMI) zum Ausdruck, für die die Analysten der RBI im Dienstleistungssektor einen Rückgang ansetzen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...