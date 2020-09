Verbio startet durch: Für das Geschäftsjahr 2020/2021 wird nun EBITDA in der Größenordnung von 130 Millionen Euro anvisiert - doppelt so viel wie ursprünglich prognostiziert. Wir haben jetzt mit Verbio-CEO Claus Sauter gesprochen.Er fühlt sich durch die jüngsten, positiven Aussagen von Bill Gates bestätigt. "Wir freuen uns über das Statement und teilen seine Meinung in vollem Umfang." Die Entwicklung gehe "ganz klar" in Richtung "fortschrittlicher Biokraftstoffe" aus Nicht-Nahrungsmittel-Rohstoffen, ...

