BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Verbraucher zahlen im internationalen Vergleich die höchsten Strompreise. Sie müssen 32,10 Cent pro Kilowattstunde aufbringen, während es im internationalen Durchschnitt nur 12,22 Cent sind, wie eine Preisanalyse des Vergleichsportals Verivox mit den Daten des Energiedienstes Global Petrol Prices ergab. Damit ist Strom in Deutschland durchschnittlich 163 Prozent teurer als im Rest der Welt.

In dem Vergleich von 135 Ländern folgt Dänemark mit 27,81 Cent auf Platz zwei. Danach kommen die Bahamas (27,73 Cent), Belgien (26,60 Cent) und Portugal (26,40 Cent). Private Verbraucher in den USA müssen mit 13,03 Cent für eine Kilowattstunde nicht einmal die Hälfte dessen zahlen, was deutsche Verbraucher berappen. Am günstigsten ist der Strom im Sudan (0,24 Cent), gefolgt von Äthiopien (0,90 Cent) und Kirgisistan (1,03 Cent).

Selbst wenn das unterschiedliche Preisniveau zwischen den Ländern berücksichtigt wird, liegt Deutschland im weltweiten, kaufkraftbereinigten Strompreisvergleich auf Platz 16 und ist damit der teuerste G20-Staat. Seit der Jahrtausendwende hat sich der Preis zudem mehr als verdoppelt. Das liegt laut Verivox vor allem am hohen Anteil von Steuern, Umlagen und Abgaben, der mittlerweile mehr als 50 Prozent des Strompreises ausmacht. So habe sich beispielsweise die EEG-Umlage, die den Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert, seit 2004 mehr als verzehnfacht.

September 21, 2020

