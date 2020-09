LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet angesichts gesenkter Gewinnschätzungen im Zuge des Preisdisputs mit Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Maurice Patrick wartet mit Spannzug auf mehr Details auf einer Telefonkonferenz. Zunächst sieht er sich in seiner am Montag veröffentlichten Reaktion in seiner kurzfristigen Präferenz für Telefonica-Deutschland-Papiere bestätigt. Die laufenden Roaming-Verhandlungen dürften trotz zuletzt positiver Signale nun härter werden./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2020 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

UNITED INTERNET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de