An der Spitze der Buchhandelsgruppe Morawa steht künftig nur noch ein Chef. Der Enkel des Firmengründers, Dr. Emmerich Selch, zieht sich in den Ruhestand zurück und Wolfgang Rick, Urenkel des Gründers, verbleibt ab heuer im Herbst als alleiniger Geschäftsführer der Morawa Group, wie das Familienunternehmen am Montag bekanntgab. "Marktanpassung, Innovationen und schlanke Strukturen prägen die Unternehmensführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...