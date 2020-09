Die Aktie von Apple hat seit dem Krisentief im März in der Spitze rund 73 Prozent zugelegt und Anfang September bei 137,98 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Einen Teil der Gewinne musste sie seitdem allerdings wieder abgeben. Das Chartbild droht sich nun weiter einzutrüben. Bereits in der Vorwoche hatte der Kurs die 50-Tage-Linie im Bereich von 110,58 Dollar gerissen. Aus charttechnischer Sicht rückt nun der mittelfristige Aufwärtstrend in den Fokus, der seit dem Verlaufstief im März das übergeordnete ...

