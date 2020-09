Zwar hat Big Tech in den vergangenen Tagen schon merklich korrigiert, doch geht es nach Maneesh Deshpande nicht weit genug. Die Barclays-Analystin sagt: "Die Bewertung der Aktien befindet sich auf dem Niveau der Dot-Com-Blase von 2000. Der Markt erwartet offensichtlich eine extrem starke zyklische Erholung.""Die Rallye an den Märkten ist zum größten Teil das Verdienst der Aktien von Tech-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung", so Deshpande. "Wir glauben, dass die Führungsrolle infrage gestellt ...

