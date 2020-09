DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro - KION etabliert EMTM Programm mit einem Volumen von bis zu

3 Mrd. EUR und Listing in Luxemburg - Erste erfolgreiche Platzierung von 500 Mio. EUR - Verbreiterung der Investorenbasis und Erhöhung der Flexibilität - Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 1,625 Prozent - Bond gut 5-fach überzeichnet Frankfurt/Main, 21. September 2020 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse und war gut 5-fach überzeichnet. Mit der Begebung des Bonds fügt die KION GROUP AG ihrer breit gefächerten Finanzierungsstruktur ein weiteres Element hinzu und stärkt damit die Flexibilität und Resilienz des Konzerns in herausfordernden Zeiten. "Unser Ziel bleibt es, in einem Umfeld, das voraussichtlich von längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sein wird, weiterhin aus einer robusten finanziellen Position heraus aktiv agieren zu können, um unsere Geschäftsaktivitäten gezielt weiter zu entwickeln. Mit unserer nun emittierten Anleihe schaffen wir eine zusätzliche Diversifikation unserer Finanzierungsstruktur", sagte Anke Groth, CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der Investoren sehr erfreut. Dass die Anleihe mehrfach überzeichnet war, unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere erfolgreiche Unternehmensstrategie KION 2027." Die Transaktion fand bei einem breiten Kreis institutioneller Investoren wie Fonds und Versicherungen großes Interesse. Die unbesicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2025 wurden zum Ausgabekurs von 99,407% begeben und weisen eine Verzinsung von 1,625% jährlich auf. Bei einer Stückelung von 100.000 EUR richtete sich das Angebot an professionelle und institutionelle Investoren. Mit den Erlösen aus der Anleihe werden bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig mit dem Ziel refinanziert, das Fälligkeitsprofil der Fremdfinanzierung von KION zu verbessern und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Kennziffern der Anleihe Fälligkeit 2025 Volumen 500 Mio. EUR Laufzeit 5 Jahre Emissionspreis 99,407% Kupon 1,625% Stückelung 100.000 EUR ISIN/WKN XS2232027727 Emittent KION GROUP AG Listing Luxemburg, Regulierter Markt Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Refinanzierung/Bond/index.jsp Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDax gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von Automatisierungstechnologie. Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich. Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien verschiedener Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs/fgr) Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. 