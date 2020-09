Die Commerzbank hat Vorwüfe in Medien zu Verfehlungen im Kampf gegen Geldwäsche zurückgewiesen. Die in den "FinCEN-Files" genannten Themen seien bekannt und beruhten auf Verdachtsmeldungen, die die Commerzbank überwiegend im Zeitraum 2010 bis 2016 an die Aufsichtsbehörden getätigt habe, erklärte das Institut am Montag.

