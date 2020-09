Wien (www.anleihencheck.de) - Der Start in die Woche verläuft ruhig, stehen doch heute keine nennenswerten Veröffentlichungen am Datenkalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Highlights der Woche würden Umfrageindikatoren bilden unter welchen Einkaufsmanagerindices am Mittwoch wohl die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Sowohl in der Eurozone als auch in den USA sollten diese mit Werten über 50 eine fortgesetzte Erholung andeuten, wenn sich auch im Dienstleistungssektor eine verringerte Dynamik einstellen könnte. In den USA habe die Konsumentenstimmung (University of Michigan) am Freitag einen soliden und stärker als erwarteten Anstieg von niedrigem Niveau gezeigt. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen hätten die höchsten Umfragewerte seit Beginn der Corona-Krise erreicht. ...

