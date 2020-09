DAX und Co starten mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Auch bei den heimischen Nebenwerten ist ordentlich etwas los. Welche Small Caps auch in diesem Umfeld einen Blick wert sind, erklärt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview mit dem AKTIONÄR-TV.Bei Allgeier stehen in den nächsten Tagen wichtige Termine auf der Agenda. Worauf müssen sich die Anleger einstellen? Die Aixtron-Aktie zeigte sich zuletzt recht stabil. Wohin geht die Reise für die Papiere des Anlagenbauers? In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...