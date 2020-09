Stuttgart (ots) - Verbraucherformat "Genial gegärtnert" am 22. September 2020, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube.Konkrete Anleitungen und Tipps für einen ökologischen Garten zeigt die Sendung "Genial gegärtnert". Werner Ollig, Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, begleitet mit Rat und Tat drei Familien mehr als ein Jahr bei der Umgestaltung ihrer Gärten. Gemeinsam schaffen sie mit einfachen Kniffen und ökologischen Konzepten blühende Oasen. Das Verbraucherformat "Genial gegärtnert" am Dienstag, 22. September 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARDmediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/) und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal (http://www.youtube.com/marktcheck) zu sehenNaturnahe Gärten - klimafreundlich und pflegeleichtWie kann man Rasenflächen und Steingärten minimieren und trotzdem einen pflegeleichten Garten anlegen? Werner Ollig gibt Tipps und erklärt, welche Pflanzen sich für welchen Standort eigenen. Außerdem zeigt er verschiedene Möglichkeiten für einen insektenfreundlichen Obst- und Gemüseanbau.Die Sendung ist ab dem 21. September, 16 Uhr, ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen unter https://www.ardmediathek.de/ard/ oder beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck (http://www.SWR.de/marktcheck)Außerdem auf Youtube unter https://www.youtube.com/marktcheckFotos bei www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/genial-gegaertnertNewsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4712244