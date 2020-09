DJ Eba-Chef Campa: Notleidende Kredite an Bad Banks auslagern

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Bankenregulierers Eba, Jose Manuel Campa, hat sich dafür ausgesprochen, notleidende Kredite an Bad Banks auszulagern. Campa sagte bei einer Veranstaltung des italienischen Bankenverbands: "Asset Manager können ein wirksamer Weg sein, notleidende Vermögenswerte aus dem Bankensystem zu transferieren." Besonders für den Fall einer starken Verschlechterung der Kreditqualität sollten sie eine stärkere Rolle spielen, sagte Campa.

Zwar halte sich der europäische Bankensektor noch gut, doch dürfte er wegen der ökonomischen Krise "hart" getroffen werden, besonders in Form notleidender Kredite. Der 2021 anstehende Stresstest werde in dieser Hinsicht genauere Erkenntnisse bringen und die Grundlage für Exit-Strategie und aufsichtliche Erwartungen hinsichtlich der Kapitalplanungen sein.

Campa verwies darauf, dass die Banken zumindest bis zum Ende des zweiten Quartals gezögert hätten, ihre antizyklischen und Kapitalerhaltungspuffer anzugreifen, obwohl die Behörden ihnen dies gestattet hätten. "Es ist wichtig, zu verstehen, warum das so ist", sagte Campa.

Eine Möglichkeit sei, dass Banken die stigmatisierende Wirkung niedrigerer Puffer oder Kernkapitalquoten fürchteten. Das würde bedeuten, dass die Marktteilnehmer solche Schwankungen fälschlicherweise nicht als normales zyklisches Geschehen akzeptierten.

Eine andere Möglichkeit sei, dass Banken bestimmte Puffer wie den Kapitalerhaltungspuffer nicht antasteten, weil diese als automatische Stabilisatoren wirkten und so dafür sorgten, dass Banken weiterhin Dividenden und Anleihezinsen sicher zahlen könnten.

Falls Letzteres zutreffe, sollten die Regulatoren überlegen, antizyklischen Puffern zumindest im Hinblick auf deren Nutzbarkeit in schlechten Zeiten Vorrangigkeit einzuräumen. Es könne die Zusammensetzung der Puffer stärker zugunsten solcher Instrumente verändert werden, die von den Regulatoren aktiviert und deaktivierten könnten. Schließlich sei zu überlegen, ob die Nutzung antizyklischer Puffer nicht in einer Weise harmonisiert werden müsse, die für einen rascheren Aufbau in guten Zeiten sorge.

