In einem aktuell Barometer-Update behält die 6,00%-Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) ihre "durchschnittlich attraktive (positiver Ausblick)" Bewertung von 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG begründen diese Entscheidung mit den diversifizierten Geschäftsfeldern der DEAG und dem Fokus auf das margenreiche Geschäft. Zudem könne das Unternehmen in der Covid-Krise mit exzellentem Risikomanagement (inklusive einem weitreichendem Versicherungsschutz für ausgefallen Veranstaltungen) sowie einer soliden Liquiditätsbasis überzeugen, so die Analysten.

DEAG-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte Unternehmensanleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Laufzeit 31.10.2018 bis 31.10.2023) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.10.) ausgestattet. Das aufgestockte und vollends platzierte Anleihe-Volumen liegt bei 25 Mio. Euro.

Hinweis: Der Anleihe-Kurs Kurs lag zum Zeitpunkt der KFM-Analyse am 18.09.2020 an der Börse Frankfurt bei 81% und weist somit eine Rendite von 13,92% p.a. auf.

Anleihebedingungen: Die Anleihe ist nach Wahl der Emittentin ab 31.10.2021 zu 102% und ab 31.10.2022 zu 101% des Nennbetrages vorzeitig kündbar. Die Anleihegläubiger sind durch unwiderrufliche Garantien ...

