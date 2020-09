In Brent C.O. ist in den letzten Handelstagen Bewegung gekommen. Endlich, möchte man meinen, nachdem es sich im Vorfeld extrem "zäh" gestaltete. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem "[…] Die Entwicklung der Ölpreise bleibt eine ganz zähe Angelegenheit. Seit geraumer Zeit begleiten wir nun schon Brent C.O. bei seiner Seitwärtsbewegung. Ein schnelles Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...