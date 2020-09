Auf dem Radar: voestalpineZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 2,7 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,31; 0,09; 1,54; 0,55; 0,18). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 21,70 /21,76 Veränderung zu letztem SK: -3,21% Auf dem Radar: BawagZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,3 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,37; 1,33; 0,57). Bawag ist bei 30.64 unter den MA100 gegangen. Davor 82 Tage darüber.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 30,28 /30,44 Veränderung zu letztem SK: -6,70% Auf dem Radar: ZumtobelZuletzt 3 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 4,97 Prozent verloren (Einzeltage: -0,34; -2,46; -2,24). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 5,70 /5,79 Veränderung zu letztem SK: -3,12% Auf dem Radar: AgranaFiel am Freitag um -3,3 Prozent. Das ...

