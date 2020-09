DJ Siemens Healthineers kooperiert bei Bluttests mit Novartis

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers wird für den Schweizer Pharmakonzern Novartis spezifische Labortests entwickeln. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten jetzt beide Seiten. In einem ersten Schritt geht es um ein Immunoassay zur Messung des Biomarkers NFL, der bei Multipler Sklerose und anderen neurologischen Krankheiten in der Rückenmarksflüssigkeit oder im Blut nachgewiesen werden kann und bei Verletzungen der Nervenzellen auftritt, wie es in einer Mitteilung des Medizintechnikkonzerns aus Erlangen heißt.

Die aus der Kooperation hervorgehenden Assays (Tests) sollen global für alle Laborplattformen des Unternehmens verfügbar werden. Siemens Healthineers verspricht sich von der Zusammenarbeit zusätzliches Knowhow bei der Entwicklung innovativer klinischer Diagnoselösungen.

September 21, 2020 08:22 ET (12:22 GMT)

