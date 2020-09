NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers angesichts der Übernahme des US-Konzerns Varian und einer Mitteilung des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) zur Erstattung von Radioonkologie-Leistungen in den USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Mit dem neuen Zahlungsmodell würden bei 16 verschiedenen Krebsarten fixe Erstattungen getestet, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie. Healthineers habe sich jüngst angesichts der Übernahme selbst gelassen zu den Perspektiven für die US-Erstattungen geäußert./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2020 / 23:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de