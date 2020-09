Va-q-tec ist eine noch relativ unbekannte Hightech Aktie aus Deutschland, deren Produkte massiv Energie sparen können. Die Kühlboxen können heiße oder kalte Temperaturen über mehrere Tage ohne Energiezufuhr halte, weswegen Va-q-tec auch eine grüne Aktie ist. Eine Sonderkonjunktur, könnte die Verteilung des Corona Impfstoffes auslösen, da es sein kann, dass die Produkte von Biontech und Curevac bei -70 Grad transportiert werden müssen, was vor allem die Würzburger gut kennen. Warum ich die Aktie in meinem Wikifolio gekauft habe erfährt man in diesem Video. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...