(shareribs.com) New York 21.09.2020 - Am Ende des Quartals wird es für Teslas Belegschaft wieder anstrengend. Wie schon oft ruft CEO Elon Musk zu mehr Anstrengung auf. Der Fokus der Investoren liegt zunächst aber auf dem Battery Day. Untersuchungen von DoJ und SEC haben Nikolas CEO zum Rücktritt veranlasst. Am morgigen Dienstag richtet sich das Interesse der Autobranche und der Investoren auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...