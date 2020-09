DJ Norwegens Staatsfonds soll weniger in Europa investieren

Von Dominic Chopping

OSLO (Dow Jones)--Norwegens Staatsfonds soll dem norwegischen Finanzministerium zufolge mehr in Nordamerika und weniger in Europa investieren, um von einer stärkeren Wertsteigerung zu profitieren.

Die norwegische Regierung teilte am Montag in einem White Paper mit, künftig solle Nordamerika einen höheren Anteil am Benchmark-Index des Fonds bekommen und entsprechend die entwickelten europäischen Markte einen niedrigeren Anteil. Der Beschluß folgt einer früheren Empfehlung der norwegischen Zentralbank, die den Fonds managt.

"Die Änderungen, die wir vorschlagen, werden sicherstellen, dass die Investitionen die Verteilung der Wertschöpfung in börsennotierten Unternehmen weltweit besser repräsentieren", sagte Norwegens Finanzminister Jan Tore Sanner.

Norwegens Government Pension Fund Global, auch bekannt als der Ölfonds, wurde in den 1990er Jahren gegründet, um den riesigen Ölreichtum des Landes in Vermögenswerte weltweit zu investieren. Zum Teil soll er den norwegischen Staatshaushalt vor Ölpreisschwankungen schützen. Der Fonds investiert in eine Reihe Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und nicht börsennotierte Immobilien. Er hat derzeit einen Wert von rund 10,48 Billionen norwegischen Kronen (umgerechnet etwa 1,15 Billionen Dollar).

Der Fonds besitzt im Durchschnitt fast 1,5 Prozent aller Aktien der börsennotierten Unternehmen weltweit und ist über sie an rund 9.000 Unternehmen beteiligt. Er ist in etwas mehr als 2,6 Prozent aller börsennotierten europäischen Aktien investiert und in 1,1 Prozent aller Aktien in Nordamerika, Afrika und im Nahen Osten.

Das Ministerium teilte weiter mit, es werde im untergeordneten Sub-Benchmark-Index die Zusammensetzung der Wachstumsmärkte weiter überprüfen und seine Beurteilung im Frühjahr 2021 im White Paper vorlegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2020 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.