Mit der Version 20H2 bringt Microsoft ein neues Update für Windows 10 an den Start. Verändert wird in der neuesten Version unter anderem das Startmenü. Microsoft arbeitet weiter an der Vorbereitung des für den 10. Oktober 2020 geplanten Windows-10-Updates. Dafür wurde eine weitere Release-Preview-Version veröffentlicht, die sich alle Interessierten herunterladen können, die Teil des Insider-Programms sind. Für alle Beteiligten wird das Oktober-Update automatisch in einem Beta-Channel ausgerollt. Wie unlängst mitgeteilt wurde, können auch ...

