Carnival ist rund 50 Jahre bereits am Markt unterwegs und das größte Kreuzfahrt-Unternehmen innerhalb Branche. So befördert es fast 45 Prozent der Kreuzfahrtpassagiere weltweit. Positiv trotz Corona: Von der italienischen Tochter Costa Cruise sind bereits zwei Schiffe wieder in See gestochen - die deutsche Schwester Aida soll ebenfalls demnächst ihre Anker lichten. Die Aktie ist zwar angesichts der aktuellen weltweiten Neuinfektionen bereits vorbörslich im Minus.Die Carnival-Tochter Aida will ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...