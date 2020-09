Du hat sicher schon von den sogenannten "FinCEN Files" gelesen, die Geldwäsche im großen Stil dokumentieren und die Bankenwelt wieder in den Fokus der internationalen Presse rücken. Auch österreichische Banken werden in diesem Zuge genannt und mit dem Odebrecht-Skandal in Verbindung gebracht (ich hatte dir bereits berichtet). Allen voran die Meinl Bank (jetzt Anglo Austrian Bank), die bis Ende des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...