Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer neuen Corona-Infektionswelle hat den DAX am Montag schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der deutsche Leitindex weitete seine bereits Ende letzter Woche erzielten Verluste deutlich aus und büßte bis zum frühen Nachmittag mehr als drei Prozent auf unter 12.700 Punkte ein.Laut Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader werden nun die steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa zum nächsten Störfaktor für die bereits ins Stocken geratene Aktienrallye. ...

