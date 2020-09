Seit Wochen befindet sich die Aktie von ThyssenKrupp auf Talfahrt. Im schwachen Marktumfeld verliert die MDAX-Aktie am Montag wieder einmal deutlich an Boden. Inzwischen notiert der Kurs so tief wie seit Mitte Mai nicht mehr. Die Angst vor weiteren Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie bleibt das beherrschende Thema.Vor allem das Stahl- und das Komponentengeschäft von ThyssenKrupp würden stark unter einem erneuten Lockdown leiten, wie er in einigen Bereichen Europas bereits wieder zu beobachten ...

