Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zu Wochenbeginn ist an den Börsen nur wenig zu holen. Der DAX stürzt zeitweise unter die Marke von 12.700 Punkten. Auch an der Wall Street sind die Vorzeichen tiefrot. Bei den Einzelthemen geht es heute um Oracle, Walmart, Facebook, Twitter, Tesla, Nikola, Carnival, Unity Software und Snowflake. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.