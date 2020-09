Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

DE000A0L1H32 MPH Health Care AG 21.09.2020 DE000A289V03 MPH Health Care AG 22.09.2020 Tausch 10:1 7626

IT0005216533 Agatos S.p.A. 21.09.2020 IT0005421919 Agatos S.p.A. 22.09.2020 Tausch 10:1 7814

BMG6889V1072 Panda Green Energy Group Ltd. 21.09.2020 BMG1146K1018 Panda Green Energy Group Ltd. 22.09.2020 Tausch 1:1 7881

