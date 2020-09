Offiziell ist Xiaomi erst seit einem Jahr in Deutschland - doch DACH-Sprecher Christian Klaus meldet bereits erfreuliche Daten in die Zentrale. So ist der Xiaomi-Marktanteil laut Canalys im zweiten Quartal 2020 hierzulande von sechs auf acht Prozent Marktanteil gestiegen.Und die Offensive geht weiter. "Bis zum Jahresende werden wir mindestens zehn 5G-Smartphones veröffentlicht haben", so Klaus im Interview mit uns. "Noch in diesem Monat werden wir ein weiteres 5G-Smartphone vorstellen." Ihm zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...