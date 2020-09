Bonn (ots) - Der Europäische Rat kommt am Donnerstag, 24. September und Freitag, 25. September 2020, zu einem weiteren Sondergipfel in Brüssel zusammen. Bei dem Sondertreffen der Staats - und Regierungschefs, zu dem Ratspräsident Charles Michel einlädt, stehen vor allem außenpolitische Themen auf der Tagesordnung, die zuletzt wegen der Corona-Pandemie wiederholt zurückgestellt worden waren. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen über eine gemeinsame Strategie gegenüber China verhandeln. Wegen des harten Durchgreifens Chinas gegen die Opposition in Hongkong sind die Beziehungen zu Peking angespannt. Auch soll das Verhältnis zur Türkei zur Sprache kommen. Streitpunkte sind die Rolle Ankaras im Libyen-Konflikt, die Öl- und Gasbohrungen der Türkei im östlichen Mittelmeer sowie die symbolträchtige Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee.Darüber hinaus wird erwartet, dass der EU-Unterhändler für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien, Michel Barnier, die 27 Regierungschefs über den Stand der Brexit-Verhandlungen mit London informiert. Am 28. September soll die nächste Verhandlungsrunde für ein Handelsabkommen in Brüssel beginnen. Das Gipfeltreffen wird ebenfalls Gelegenheit bieten, eine Bilanz zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie zu ziehen.phoenix informiert am Donnerstag und Freitag in seinen "phoenix vor ort"-Sendungen sowie in "phoenix der tag" (17.30 und 23.00 Uhr) über die Beratungen der Staats- und Regierungschefs. Aus Brüssel werden sich dazu live die EU-Korrespondenten von ARD und ZDF melden und ausführlich über das Geschehen berichten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4713021