Beim Snowflake Börsengang rieselten vergangene Woche Milliarden in die Taschen der Investoren: Die Aktie wurde am 16. September vom Ausgabepreis von 120 Dollar erstmals an der Nasdaq gehandelt und stieg am selben Tag um 111 Prozent auf knapp 254 Dollar. Vergangenen Freitag "schmolz" ein Teil der Kursgewinne jedoch wieder dahin und die Snowflake-Aktie verlor rund zehn Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...