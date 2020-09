MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einer Investorenveranstaltung des Bankhauses mit einer Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Markus Steilemann auf "Add" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Zu den wichtigsten Aussagen zähle, dass sich Covestro nicht in Gesprächen mit Übernahmeinteressenten befinde, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem scheine sich der Nachfragetrend im dritten Quartal bislang weiter zu verbessern./tih/ajx



